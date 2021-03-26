تسريب سعر ومواصفات نيسان Z الجيل الجديد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تسربت معلومات هامة جديدة عن نيسان Z الجديدة كليًا، ونبدأ بالاسم نفسه والمقتصر على “Z” وليس 400Z كما توقع البعض باستثناء السوق الياباني المحلي، والتي ستتوفر فيه باسم “فيرليدي زي”.

كما ادعت التسريبات الصحفية إن سعر السيارة سيبدأ من 35,000 دولار – 131,000 ريال قبل الضرائب، مقارنة بسعر تويوتا GR سوبرا بـ 43,000 دولار، وبي ام دبليو Z4 بسعر 50,000 دولار بالمحركات القياسية 2.0 لتر بقوة 255 حصان.

في المقابل ستنطلق نيسان Z الجديدة بمحرك V6 توين تيربو سعة 3.0 لتر بقوة 400 حصان وعزم دوران مقدر بـ 475 نيوتن متر، مع ناقل يدوي 6 سرعات وناقل أوتوماتيكي 9 سرعات.

ونستمر مع المعلومات المسربة التي أشارت إلى وزن السيارة بـ 1475 كيلوجرام للفئة القياسية، كما ستحصل السيارة على حزم رياضية خاصة متعددة بمكابح بريمبو ونظام تبريد داخلي أكثر تطورًا وجلود داخلية أنيقة وكروز كونترول أوتوماتيكي والمزيد من المزايا.

وستتوفر السيارة بنفس ألوان 370Z الحالية ولكن مع إضافة ألوان صفراء وبرتقالية جديدة، وقد كان من المفترض طرح السيارة في ربيع 2022 ولكن يبدو أن نيسان عجلت الخطط إلى نهاية 2021.