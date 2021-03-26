مجموعة ستيلانتس تهدف لتوفير النفقات عبر خفض عدد المراحيض!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت مجموعة ستيلانتس الناتجة عن اندماج فيات كرايسلر وبيجو ستروين تنفيذ خطة شاملة لتوفير النفقات في كل صغيرة وكبيرة من أعمال الشركة، حتى المراحيض!

وفق تقرير رويترز، بدأت ستيلانتس بخفض عدد المراحيض المتوفرة في بعض مصانعها مع تبسيط خدمات النظافة بشكل عام، كما خفضت الشركة مستويات الحرارة في المنشآت الأوروبية لتوفير الكهرباء.

حملة خفض النفقات وخدمات النظافة لن تؤثر على البروتوكولات المضادة لفيروس الكورونا كما أكدت النقابات العمالية في بعض المصانع، كما يبدو أن تفاصيل الحملة الجديدة الموفرة للنفقات قادمة بشكل رئيسي من الإدارات المحلية لستيلانتس.

وتعمل مجموعة ستيلانتس حالياً على تنظيم العدد الكبير من العلامات المندرجة تحتها بعد الاندماج، مع اتخاذها لعدة قرارات هامة بالفعل حيالهم، مثل إلغاء عودة بيجو للسوق الأمريكي للتركيز على حضور ألفا روميو، كما أكدت ستيلانتس على تمسكها بعلامة كرايسلر وإعادتها لمجدها الكلاسيكي.