إيلون ماسك يكشف عن سر جديد يخص "سايبر ترك".. ما هو؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس شركة تسلا "إيلون ماسك" في تغريدة له عن سر جديد يتعلق بمواصفات الشاحنة المرتقبة "سايبر ترك"

وكان قد وجه أحد متابعي ماسك على موقع تويتر، سؤالا له بشكل غير مباشر، يطالبه به بالكشف عن أي تفاصيل تشويقية لم يتم الكشف عنها حتى الآن وتتعلق بالشاحنة.





وكانت إجابة ماسك مشوقة ومفاجئة في نفس الوقت، إذ كان رده بأن الشاحنة لن يتوفر بها مقابض لفتح الأبواب، في جملة مختصرة وحاسمة كشف من خلالها عن هذه المعلومة الهامة.

ونقل موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية تغريدة ماسك التي رد بها على الشخص المتابع له على توتير، وأشار الموقع إلى أن ماسك قد يكون يعني أي شيء آخر لشهرته بوضع الألغاز في تعليقاته، ولكن الأمر واضح، لا يوجد في السيارة ما يطلق عليه لفظ مقابض أو handles سوى مقابض الأبواب.