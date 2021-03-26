تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 26 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لليوم الثاني، تراجع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، رغم توقف الملاحة بقناة السويس.

وشهدت تعاملات السوق المصرفية، اليوم الجمعة، ارتفاع متوسط سعر صرف العملة المصرية، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

سعر اليورو في مصر

وانخفض متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، مقابل 18.58 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، أمس الخميس.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو 18.52 جنيه للشراء و18.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.59 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، في بنك عودة.

وجاء أقل سعر لليورو في بنك مصر إيران للتنمية، عند نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر لليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.48 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

تعليق الملاحة بقناة السويس مؤقتا

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر ١٥1 ترقيم قناة.

وأوضح، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة.

أسعار الدولار والإسترليني

وانخفض متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.686 جنيه للشراء، و 15.786 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.708 جنيه للشراء، و15.808 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، ليسجل 21.49 جنيه للشراء، و21.63 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 4.182 جنيه للشراء، و4.209 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.188 جنيه للشراء، و4.215 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، إلى نحو 4.270 جنيه للشراء، و 4.298 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.276 جنيه للشراء، و4.304 جنيه للبيع.

وهبط متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.85 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.92 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع.

موازنة تتحدى الجائحة

وقالت الحكومة المصرية، الأربعاء، إنها وافقت على مسودة موازنة للعام المالي المقبل، تتحدى تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، بنمو متوقع يبلغ 5.4%.

ويبدأ العام المالي في مصر اعتبارا من مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وأضافت الحكومة المصرية، في بيان، أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة بمسودة موازنة العام المالي المقبل 2021/2022 تبلغ 1.3 تريليون جنيه ( 82.75 مليار دولار)، وأن العجز المتوقع تبلغ نسبته 6.6%.