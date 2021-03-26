بطريقة ساخرة.. روسيا تطرح ممر القطب الشمالي بديلا لقناة السويس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت روسيا، الخميس، بأسلوب ساخر طرح الممر البحري الشمالي "بديلا" عن قناة السويس في مصر، بعد أن توقفت الملاحة بها.

ويروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ وقت طويل لهذا الطريق الملاحي على طول الساحل القطبي الروسي باعتباره منافسا لقناة السويس.

واستغلت روسيا الازدحام في القناة كي تلعب مجددا على هذا الوتر، وذلك حسب وكالة فرانس برس.



وعلقت السفينة المملوكة من اليابان والتي تحمل علم بنما "إيفر جيفن"، الثلاثاء، في قناة السويس خلال عاصفة رملية وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، ومسؤول عن عبور أكثر من 12% من التجارة البحرية العالمية.

3 أسباب

وعرضت شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية الخميس بطريقة ساخرة 3 أسباب "لاعتبار الممر البحري الشمالي بديلا حيويا لطريق قناة السويس".

السبب الأول وفق ما أورد حساب روساتوم على "تويتر" باللغة الإنجليزية بتهكم هو أن ممر القطب الشمالي يوفر لكم "مساحة أكبر بكثير لرسم صور متميزة عبر استخدام سفنكم العملاقة".

أما السبب الثاني فهو ان "روساتوم" باعتبارها مسؤولة عن البنية التحتية للممر البحري الشمالي فوف سترسل في حال عقلت أي سفينة كاسحات جليد لمساعدتها.



والسبب الثالث كما أوضحت تغريدة ثالثة، هو أن السفن قد تعلق في قناة السويس لأيام، ونشر حساب روساتوم صورة متحركة لعربة عالقة في نفق ضيق تقودها شخصية من مسلسل "اوستن باورز" وألصقت عليها صورة السفينة التي تحمل علم بنما.

وأعلنت شركة إنقاذ سفن هولندية، والتي أرسلت خبراء الى قناة السويس، الأربعاء أن تحرير السفينة العالقة قد يستغرق أياما أو أسابيع.

15 يوما أقل

واستثمرت روسيا بكثافة في تطوير الممر البحري الشمالي الذي يسمح للسفن بالوصول الى الموانئ الآسيوية بمدة أقل بـ 15 يوما مقارنة بالطريق التقليدي عبر قناة السويس.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظمه بات خاليا من الجليد إلى حد كبير.