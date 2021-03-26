تعرف على العلامات الـ10 الأفضل في سوق السيارات السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

كشفت تصنيفات YouGov للسيارات لعام 2021 في المملكة العربية السعودية، والتي تسلط الضوء على أفضل أداء للمؤسسات في قطاع السيارات وفقًا لاعتمادية علامتها التجارية بشكل عام، عن العلامات الـ 10 الأفضل في سوق السيارات السعودية.

وحصلت تويوتا على 36 درجة في التصنيف

اليابانية، لتقتنص لقب أفضل المؤسسات أداءً في قطاع السيارات وفقًا لاعتمادية علامتها التجارية بشكل عام.

وتلتها مرسيدس الألمانية في المركز الثاني بقائمة الأفضل في المملكة العربية السعودية، بينما اقتنصت لكزس الجناح الفاخر لتويوتا، المركز الثالث بـ

22.6 درجة متجاوزة بي إم دبليو الألمانية التي جاءت في المركز الرابع.

وحلت هيونداي الكورية الجنوبية، في المركز الخامس بينما استطاعت هوندا اليابانية أن تفوز بالمركز السادس بالقائمة بـ 17.6 درجة.



وفي المركز السابع جاءت فورد بـ 16.2 درجة، ثم نيسان بـ 13.8 درجة، وأودي بـ 13.7درجة، بينما تذيلت القائمة جي إم سي بـ 13.6 درجة بعدما جاءت في المركز العاشر.