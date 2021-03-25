أبرز 10 سيارات من فئة "كروس أوفر الثانوية" 2021.. مازدا "CX-30" الأفضل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطرح خلال عام 2021 مجموعة متميزة من السيارات التابعة لفئة "كروس أوفر الثانوية" من مختلف الماركات الكبرى.

وجمع موقع "كار أند درايفر" في قائمة، أبرز السيارات التي تطرح ضمن هذه القائمة من موديلات SUV.

وضمت القائمة في المركز العاشر، طراز نيسان "كيكس" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 20,650 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 122 حصان.





في المركز التاسع، جاء طراز نيسان "روج سبورت" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 24,580 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 141 حصان.





في المركز الثامن، جاء طراز شيفروليه "تريلبلازر" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 19,995 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 137 حصان.





في المركز السابع، جاء طراز كيا "نيور" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 25,865 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 201 حصان.





في المركز السادس، جاء طراز سوبارو "كروستريك" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 23,295 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 182 حصان.





في المركز الخامس، جاء طراز هيونداي "فينو" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 19,935 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 121 حصان.





في المركز الرابع، جاء طراز كيا "سيلتوس" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 23,110 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 175 حصان.





في المركز الثالث، جاء طراز كيا "سول" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 18,765 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 147 حصان.





في المركز الثاني، جاء طراز هيونداي "كونا" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 21,685 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 175 حصان.





وفي ختام القائمة، جاء كأفضل طراز "كروس أوفر ثانوي" لعام 2021 في المركز الأول، هو طراز مازدا "CX-30" موديل 2021 الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 21,685 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 175 حصان.



