أسعار سيارات فولفو في السوق المصرية 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يُطرح للسوق المصرية خلال العام الجاري، مجموعة متميزة من السيارات التابعة لماركة فولفو، بتكلفة ومواصفات مختلفة.. إليك الأسعار

وجمع موقع hatla2ee قائمة تضم أبرز مواصفات سيارات فولفو في مصر، وتكلفتها الرسمية لعام 2021، الجاري، وبدأ الموقع قائمته بطراز فولفو XC 40، الذي يتوفر منه للسوق المصرية 3 فئات، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / MOMENTUM 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 710,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة أتوماتيك / MOMENTUM 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 810,000 ألف جنيه.



وتليها من نفس الطراز فئة أتوماتيك / INSCRIPTION 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 855,000 ألف جنيه.





من بعده، ضمت القائمة طراز فولفو XC60 الذي يتوفر منه بالسوق المصرية 4 فئات، الافتتاحية هي فئة أتوماتيك / MOMENTUM 2WD 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 970,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة أتوماتيك / MOMENTUM 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 1,015,000 مليون جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة أتوماتيك / R-DESIGN 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 1,140,000 مليون جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة أتوماتيك / INSCRIPTION 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 1,160,000 ألف جنيه.





في ختام القائمة جاء طراز فولفو XC90 الذي يطرح منه للسوق المصرية 3 فئات، الافتتاحية هي أتوماتيك / MOMENTUM 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 1,390,000 مليون جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة أتوماتيك / INSCRIPTION 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 1,570,000 مليون جنيه.

ثم يأتي من بعدها في نفس الطراز فئةأتوماتيك / INSCRIPTION 7 2021 التي تعمل بمحرك بقوة 2000 سي سي تربو بتكلفة 1,690,000 مليون جنيه.



