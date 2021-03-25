شاومي ستطرح سيارة كهربائية منافسة لسيارة أبل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير صحفية صينية إلى ان شركة شاومي الشهيرة بهواتفها الذكية تخطط لصنع سيارة كهربائية جديدة لمنافسة موديلات تيسلا وسيارة أبل.

وقد بدأت رحلة شاومي في عالم السيارات منذ عامين، حيث تعاونت مع عدة شركات سيارات لبناء SUV جديدة في 2019، كما تعاونت العلامة الصينية مع لامبورغيني العام الماضي لبناء سيارة “جو كارت” غير تقليدية.

وتشير التقارير إلى أن سيارة شاومي القادمة تستهدف المنافسة في الفئة الفاخرة مع تزويدها بتقنيات متطورة للتوجيه الذاتي والتكامل مع الجوال وما إلى ذلك.

كما تنوي هواوي طرح السيارة في الأسواق العالمية خلال الأعوام الأربعة القادمة، مع بدء محادثات التعاون مع شركة BYD وعلامة نيو لإنتاج السيارة الجديدة.