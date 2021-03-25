المملكة تخطط لاستضافة سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيبدأ الموسم الجديد لسباقات الجائزة الكبرى للدراجات النارية في 28 مارس, 2021، ويبدو أن المملكة مهتمة باستضافة السباقات القادمة وفق تصريحات أخيرة من الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وقد تم اختيار موقع المشروع في القدية خارج الرياض، مع استهداف تحويل المنطقة إلى “مدينة المحركات” لاستضافة سباقات الرالي وسباقات الجائزة الكبرى للدراجات النارية وبطولات العالم للتحمل.

وأردف الأمير: “نرغب في استضافة جميع السباقات الهامة، منهم سباقات الجائزة الكبرى للدراجات النارية، والتي تُعتبر واحدة من أهم المنافسات الرياضية بالعالم”.

المشروع ممتد لـ 7.8 كيلومتر بمنطقتين، منهم واحدة مستوحاة من حلبة نوربورغرينغ الألمانية بمنعطفات دقيقة.. مع العلم أن المشروع لا يزاله في مراحله الأولى.