أسعار كيا نيرو 2021 في السعودية Kia Niro

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت كيا نيرو 2021 في المملكة العربية السعودية عند وكيل الصانع الكوري الحصري شركة كيا الجبر بتصميم أنيق، واليوم، سنُطلعك في الخليج ٣٦٥ نت على بعض المعلومات الهامة الخاصة بها وأسعارها بالمملكة.

التصميم الخارجي

في البداية، سنأخذك في جولة للتعرف على تصميمها الخارجي، حيث تحصل على مظهر هادئ وأنيق يعزز حضورها ككروس أوفر صديقة للبيئة، وتتميز بمصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح ضباب أمامية LED أيضاً، مع فتحة سقف في الفئات الأعلى.

وتأتي أيضاً بجنوط مقاس 18 بوصة، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية يُمكن طيها آلياً، تحمل إشارات انعطاف، وسكك سقف ونسافات طين، ويُمكنك أيضاً رؤية الحساسات الأمامية والخلفية الهامة لوسائل مساعدة السائق، كما تتمتع بلمسات كرومية تعزز مظهرها الأنيق مثل المقابض الكرومية.

شكلها الداخلي وتقنياتها

تتمتع كيا نيرو بمقصورة أنيقة وهادئة تسع لـ 5 رُكاب في صفين من المقاعد، مع مقاعد جلد أو قماش حسب الفئة، مع إمكانية التحكم في كرسي السائق كهربائياً، كما استخدمت كيا الجلود لتغطية العديد من أجزائها مثل المقود وعصا ناقل الحركة، ويتوفر مسند وسط خلفي، كما يُمكن طي المقاعد الخلفية بنسبة 40:60 لزيادة مساحة التخزين الخلفية.

وبالنسبة لمزايا المقصورة، فتأتي بزجاج كهربائي أمامي وخلفي، مع دخول ذكي وزر تشغيل المحرك، بالإضافة إلى البلوتوث مع ميزة التعرف على الصوت، واتصال يو اس بي، كما يُمكنك التحكم بالصوت من المقود، ولزيادة الراحة، تأتي السيارة بمكيف أوتوماتيك مع مُكيف خلفي، مع شاشة لمسية مقاس 8 بوصة، مع مخرج يو اس بي، ومرايا داخلية تعتيم آلي، وشاحن لاسلكي لهاتفك الذكي، بالإضافة إلى كاميرا خلفية لمساعدتك أثناء ركن سيارتك.

مزايا السلامة ومساعدة السائق

تحصل السيارة على العديد من مزايا السلامة ومساعدة السائق النشطة، والتي تشتمل:

وسائد هوائية أمامية (للسائق والراكب)

مثبت سرعة

تحكم بالسرعة من المقود

فرامل إيقاف بالقدم

قفل أمان يدوي للأطفال

نظام تحذير المسافة الأمامية أثناء الركن

نظام التحذير من الاصطدام الخلفي

تحذير الاصطدام في النقطة العمياء

مساعد الانطلاق على التلال

نظام التحكم في الثبات الإلكتروني

المحرك والأداء

تحصل السيارة على قوتها من محرك هايبرد يشتمل على محرك كابا 4 سلندر سعة 1.6 لتر بنظام حقن الوقود المباشر، يولد قوة 105 حصان، مع محرك كهربائي مغناطيسي دائم يولد قوة 43 حصان، ونظام دفع أمامي، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بست سرعات والذي يوفر ديناميكية مع استجابة نقل سريعة وشعور بالتوجيه.

ويستمد المحرك الكهربائي طاقته من بطارية الليثيوم أيون المكوثر خفيفة الوزن، بقدة 1.56 كيلووات/س موضوعة بشكل آمن أسفل المقاعد الخلفية، كما تتميز السيارة بنظام المكابح التجديدية، والذي يعمل على شحن البطارية بتحويل الطاقة الحركية عند التباطؤ أو التوقف إلى طاقة كهربائية، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر، بمعدل استهلاك 24 كيلومتر لكل 1 لتر.

الأسعار

وفي الختام، تتوفر كيا نيرو 2021 بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل كيا الجبر بالأسعار التالية:

كيا نيرو DAAP بسعر 100,737 ريال

كيا نيرو DAAR بسعر 108,902 ريال

كيا نيرو DAAQ بسعر 108,902 ريال

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