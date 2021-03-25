6 سيارات خارقة لا يتحمل قيادتها الكثيرون لسبب "مزعج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - السيارات الأكثر صخبا، دائما ما تستهوي فئة خاصة من السائقين، لكن لماذا يتحمل هؤلاء الإزعاج التى تصدره محركات هذه الموديلات؟

قدمت ماركات صناعة السيارات عبر تاريخها، مجموعة متميزة من الموديلات العاملة بمحركات خارقة، وكان من الآثار الجانبية لذلك، أن تمتعت المحركات بأصوات صاخبة، جعلت سياراتها هي الأكثر إزعاجا.

وجمع موقع "كار أند درايفر" ضمن هذا التقرير، قائمة تضم السيارات التي طرحت بمحركات هي الأكثر إزعاجا في تاريخ الصناعة بسبب صوتها المرتفع عند تشغيلها، وقام الموقع بقياس مدى شدة صوت هذه المحركات بوحدة الديسيبل.

وضمت القائمة طراز مكلارين 720S سبايدر موديل 2019، الذي يعمل بمحرك تبلغ شدة صوته 99 ديسيبيل، وهو محرك V8 توربيني مزدوج.

من بعده، ضمت القائمة طراز بورش 911 GT3 RS موديل 2016، الذي يعمل بمحرك تبلغ شدة صوته 108 ديسيبيل، وهو الطراز الأكثر إزعاجا في صوت محركه بين السيارات من فئة كوبيه.





من بعده، ضمت القائمة طراز ميني Mini Cooper JCW GP موديل 2021، الذي يعمل بمحرك تبلغ شدة صوته 93 ديسيبيل، وهو الطراز الأكثر إزعاجا في صوت محركه بين السيارات من فئة هاتش باك.





من بعده، ضمت القائمة طراز فورد Ford F-150 Raptor موديل 2019، الذي يعمل بمحرك تبلغ شدة صوته 88 ديسيبيل، وهو الطراز الأكثر إزعاجا في صوت محركه بين السيارات من الشاحنات فئة "بك أب".





من بعده، ضمت القائمة طراز مرسيدس CLA45 4Matic وطراز CLA35 موديل 2017، الذين يعملان بمحرك تبلغ شدة صوته 88 ديسيبيل، وهما الطرازان الأكثر إزعاجا في صوت محركاتها بين السيارات من فئة سيدان.





من بعده، ضمت القائمة طراز لاند روفر Land Rover Range Rover Velar SV Autobiography Dynamic Edition موديل 2020، الذي يعمل بمحرك تبلغ شدة صوته 89 ديسيبيل، وهو الطراز الأكثر إزعاجا في صوت محركه بين السيارات من فئة "ستيشن واجون".



