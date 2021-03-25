ما معنى الرموز المضيئة بلوحة عدادات السيارة؟.. 8 شفرات هامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجد المقدمون على شراء سيارة للمرة الأولى صعوبة في تفسير بعض الرموز المضيئة المضافة لمؤشر العدادات خلف مقود السيارة.

وقدم موقع "كار أند درايفر" تفسيرا مفصلا لما ترمز له كل من هذه الرموز، التي تضاء لتحذير السائق من شيء تكون السيارة في حاجة لأن يتنبه له أثناء القيادة.

وبدأ الموقع بالرمز الأول، وهو رمز متخذ لشكل المحرك، ويضيء باللون الأصفر في أغلب الأحيان، ووفق الموقع فإن هذا الرمز هو أكثر الرموز التي يخشاها سائق السيارة ويكرهها في نفس الوقت، إذ تنذر بأزمة كبيرة بتعرض المحرك لعطل خطير.



ونصح الموقع أنه في حالة إضاءة هذا الرمز يجب عدم تجاهله بأي حال من الأحوال، حتى وإن لم يلاحظ سائق السيارة وجود عطل جسيم بالمحرك.





الرمز الثاني، خاص بالبطارية، وهو رمز يضيء باللون الأحمر في الغالب، ومن السهل التعرف عليه ضمن رموز مؤشرات السيارة لاتخاذه لنفس التصميم الخاص بالبطارية، بظهور القطب السالب والقطب الموجب به.





الرمز الثالث ضمن القائمة، هو رمز حرارة المبرد، ويتخذ هذا الرمز شكل مؤشر حرارة عمودي ترمومتر، ويضيء في الغالب باللون الأزرق، ويضيء هذا الرمز، لتحذير السائق من قيادة السيارة على درجة حرارة مرتفعة أكثر من اللازم أسفل الغطاء الأمامي، ويعود ذلك لعدة أسباب منها كسر مضخة مياه المبرد أو انخفاض مستوى التبريد بالمشعاع.

الرمز الرابع، هو رمز درجة حرارة ناقل السرعة، يظهر هذا الرمز كترمومتر يحيط به ترس، ويضيء في الغالب باللون الأصفر، لتحذير السائق من ارتفاع درجة حرارة ناقل السرعة أثناء القيادة، وينتج عن ذلك انخفاض معدل تدفق سائل ناقل السرعة.





الرمز الخامس، هو رمز تحذير من الضغط المرتفع للزيت بالسيارة، ويظهر على شكل زاوية زيت مشابهة الفانوس السحري برواية علاء الدين، ويحذر هذا الرمز السائق في حالة احتياج السيارة لرفع مستوى ضغط الزيت في حالة انخفاضه أكثر من اللازم.





الرمز السادس، هو رمز يشير لنظام مراقبة الضغط بشكل عام في السيارة، وهو ينبه السائق لمستوى الضغط بإطارات السيارة، ما إن كانت تسير على ضغط مرتفع أكثر من اللازم أو منخفض أكثر من اللازم.





من بعده، جاء الرمز السابع الذي يعبر عن مراقبة نظام الفرامل بالسيارة، وينبه هذا الرمز السائق لأي عطل يطال نظام الفرامل أثناء القيادة.





اختتم الموقع القائمة، بثلاث رموز هي الأشهر بين رموز التنبيه بشاشة مؤشرات السيارة، والرمز الأول من اليسار هو رمز انطلاق سائل غسيل الزجاج الأمامي للسيارة، ورمز تنبيه فتح الأبواب، ورمز انخفاض معدل الوقود بالسيارة.



