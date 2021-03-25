انحسار البطالة لم ينقذ الأسهم الأمريكية.. مقصلة "التكنولوجيا" مستمرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية، في بداية تداولات الخميس، متأثرة بهبوط أسهم التكنولوجيا ذات الثقل، رغم انخفاض طلبات إعانة البطالة.

وأظهرت بيانات أن طلبات إعانة البطالة انخفضت الأسبوع الماضي، إذ تواصل سوق العمل تعافيا مضطربا من الركود الناجم عن الجائحة.

وحسب رويترز، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 73.25 نقطة بما يعادل 0.23% إلى 32346.81 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا 9.8 نقطة أو 0.25% إلى 3879.34 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 117.31 أو 0.91% إلى 12844.58 نقطة.

تراجع البطالة

وجاء عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي دون المتوقع، إذ ينتعش النشاط الاقتصادي بعد اضطرابات مرتبطة بالطقس في فبراير/شباط الماضي، لكن من المرجح أن تحتاج سوق العمل سنوات للتعافي تماما من أثر الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 684 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 20 مارس/آذار الجاري، مقارنة مع 781 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 730 ألف طلب في أحدث أسبوع.

كانت حالة من التجمد الشديد بتكساس في النصف الثاني من فبراير/شباط، والتي عصفت أيضا بمناطق أخرى في البلاد، قد قوضت مبيعات التجزئة وبناء المنازل، وإنتاج، وطلبيات المصانع وشحن البضائع المصنعة في الشهر الماضي.