مبعوث أمريكي في الخرطوم الأحد.. وسد النهضة يتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يصل إلى العاصمة الخرطوم، الأحد المقبل، المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، دونالد بوث، ضمن جولة تشمل مصر وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى.

وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، أن المبعوث الأمريكي سيلتقي، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، عددا من المسؤولين بالدولة، ويناقش معهم تطورات المفاوضات في ملف سد النهضة، ودعم الانتقال الديمقراطي.

وتواجه مفاوضات سد النهضة جمود منذ 11 يناير/ كانون ثان الماضي، بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن ملء تشغيل السد.

وطرح السودان مقترحا لتوسعة مظلة الوساطة لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وحظى المقترح بتأييد مصر، لكن إثيوبيا رفضته وإعتبرته فخا وغير مجد.

والخميس، أكدت مصر أنها ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي حال أصرت إثيوبيا على المضي قدما في إجراءات أحادية وتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة.

وتطالب السودان ومصر بإتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سدالنهضة لضمان عدم تأثر حصتهما من مياه النيل، علما بأنهما دولتي مصب.

ولا يزال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي محل خلاف بين الدول الثلاث، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضية الشائكة.

