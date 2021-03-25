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عروض الشراء النقدي والتمويل على سيارات نيسان باترول واكستريل وكيكس

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان على شراء أو تمويل سيارات نيسان لفترة محدودة بالتعاون مع مصرف الراجحي.

*ملحوظة: للاستفادة من العروض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العروض:

  • نيسان باترول

– عرض السعر النقدي يبدأ من 171,690 ريال

– عرض التمويل يبدأ من 2,299 ريال شهرياً

  • نيسان اكستريل

– عرض السعر النقدي يبدأ من 69,899 ريال

– عرض التمويل يبدأ من 999 ريال شهرياً

  • نيسان كيكس

– عرض السعر النقدي يبدأ من 51,990 ريال

– عرض التمويل يبدأ من 699 ريال شهرياً

الشروط والأحكام:

  • بدون دفعة أولى
  • سعر العرض النقدي لا يشمل ضريبة القيمة المضافة والسعر يشمل قيمة الخصم في حالة الدفع النقدى فقط.

  • لعملاء التقسيط, القسط الشهرى يشمل ضريبة القيمة المضافة وخصم نقدى ويخضع لشروط بنك الراجحى والبنك المركزى السعودى ومحسوب طبقا لمعدل نسبة مئوية 8% ودفعة مقدمة 15%.

  • العرض سارى حتى 31 مارس 2021.

صورة السيارات:

 

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