عروض الشراء النقدي والتمويل على سيارات نيسان باترول واكستريل وكيكس

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة بترومين نيسان على شراء أو تمويل سيارات نيسان لفترة محدودة بالتعاون مع مصرف الراجحي.

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السيارة المشمولة في العروض:

نيسان باترول