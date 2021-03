مواصفات انفينيتي Q50 2021 في السعودية Infiniti Q50

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعد سيارة انفينيتي Q50 2021 واحدة من أفضل سيارات السيدان والتي يُمكنك الحصول عليها حالياً في السوق السعودي، حيث تعرضها صانعة السيارات الفاخرة اليابانية بالمملكة عبر وكيلها المحلي شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، وفي السطور التالية سنتعرف على مواصفاتها عند الوكيل.

التصميم الخارجي

تتمتع السيدان الأنيقة بمظهر خارجي يحمل ملامح انفينيتي الخاصة، بدءً من غطاء المحرك ذو الموجة الثنائية، إلى شكل النوافذ الخلفية على شكل هلال، كما تتميز بمظهر منخفض وواسع وديناميكي، مع جنوط ألومنيومية، بالإضافة إلى مصد أمامي رياضي مع خطوط متدفقة وفخمة، وجنوط أنيقة مقاس 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، وفتحة سقف كهربائية.

يحصل الشبك الامامي على لمسات راقية من الكروم، كما تتميز بمصابيح أمامية ليد بشكل هلالي مميز، وفي الخلف، يحصل الصندوق الخلفي على إطار أنيق، مع مصد خلفي جديد، ومصابيح خلفية ليد تعكس تصميم المصابيح الأمامية وفتحات عادم رياضية تُعطي طابعاً رياضياً أنيقاً.

التصميم الداخلي

تتميز المقصورة باستخدام الجلود والمواد الفاخرة وتصميمها الهندسي عالي الحرفية، حيث تعزز عجلة القيادة الرياضية سيطرتك على الطريق، مع مقبض ناقل حركة ملفوف بالجلود، بينما تم تصميم المقاعد لدعم طريقة جلوسك والتأكد من راحة الرُكاب، مع بطانة إضافية للركبة على جانب الكونسول الوسطي، كما تتمتع بسعة تخزين خلفية تصل إلى 500 لتر.

وبالنسبة لتقنيات المقصورة، فتأتي السيارة مع نظام تحكم في المُناخ ثلاثي المناطق، مع نظام صوتي بست مُكبرات أو بوز بـ 16 مكبر صوت، ونظام انفينتي InTouch المُتكامل مع كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يدعم وظيفة الأوامر الصوتية، وغيرها الكثير من التقنيات التي تُعزز تنافسيتها في هذا القطاع.

مزايا السلامة ومساعدة السائق

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة والتي تشتمل على:

تقنية التحكم الذكية بتثبيت السرعة

نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي

نظام التحذير التنبؤي قبل الإصطدام الأمامي

نظام التحذير من وتفادي مغادرة حارة السير

نظام التحذير من مغادرة حارة السير ونظام منع مغادرة حارة السير

الفرملة الطارئة في حالات التوجه الأمامي مع خاصية اكتشاف المشاة.

نظام التحكّم النشط للحفاظ على المسار

نظام التوجيه المباشر المتكيّف

نظام شاشة الرؤية الشاملة بزاوية 360 درجة

نظام الإنارة الأمامية المتكيفة

استخدام الفولاذ عالي الصلابة للمحافظة على سلامتك في حالات التصادم

المحركات

تستمد السيارة قوتها من أربعة خيارات من المُحركات تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات كالتالي:

محرك بست أسطوانات مزدوج التيربو سعة 3.0 لتر يولد قوة 300 أو 400 حصان مع عزم دوران يبلغ 400 أو 475 نيوتن.متر.

محرك بست أسطوانات هايبرد سعة 3.5 لتر يولد قوة 350 حصان وعزم دوران يبلغ 536 نيوتن.متر.

محرك بأربعة أسطوانات تيربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 208 حصان وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن.متر.

في حين يمتلك نظام التعليق الديناميكي الرقمي إعدادين مميزين، وهما القياسي للتوجيه المريح والديناميكي، أو الرياضي لمرونة أفضل، كما تتوفر ستة أنماط مميزة للقيادة، أو خصص لنفسك نمطاً معيناً، لتقوم السيارة بتعديل المحرك ونظام التعليق وناقل الحركة وإعدادات التوجيه للتناغم مع اختيارك ومزاجك.

وبالنسبة للتوجيه، فيُمكنك الاستفادة من واحدة من ثلاثة أنظمة توجيه متقدمة، وهي التوجيه الهيدروليكي القياسي يوفر استجابة أخف أثناء الركن مع توجيه أكثر إحكاماً في السرعات العالية، أو التوجيه الكهربائي، أو التوجيه الرقمي الأول من نوعه والذي يعزز أدائها في المنعطفات.

السعر

وفي النهاية، تتوفر انفينيتي Q50 2021 بالمملكة العربية السعودية عند الوكيل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بهذه الفئات والأسعار:

لوكس بسعر 173,700 ريال سعودي

لوكس سينسوري بسعر 185,400 ريال سعودي

ريد سبورت 400 بسعر 229,900 ريال سعودي

