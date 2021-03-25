ارتفاع أسعار النفط بعد إغلاق قناة السويس لجنوح سفينة حاويات ضخمة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ارتفعت أسعار النفط بحوالي 3% في تداولات الأربعاء بعد توقف حركة المرور في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات عملاقة، ما أدى إلى تكدس السفن وراءها وتعطل عمليات شحن النفط وباقي السلع خلال الممر البحري الرئيسي.

وتستمر جهود تعويم السفينة اليابانية الضخمة التابعة لشركة “شوي كيسن” بطول 400 متر، مع استعداد بعض السفن المتكدسة لاتخاذ اتجاه رأس الرجاء الصالح حول جنوب أفريقيا في حالة تأخر حل الأزمة.

وصرحت هيئة قناة السويس إن سبب جنوح السفينة صباح الثلاثاء “يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية… ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها”.

كما أصدرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة مذكرة لعملائها ليلة الأربعاء لتوضيح أن ظروف الرياح وحجم السفينة الكبير “يعرقلان عملية تعويم السفينة باستخدام زوارق قطر مستمرة”.

ويمر حوالي 30% من حاويات الشحن في العالم عبر قناة السويس، ونحو 12% من مجمل التجارة العالمية لجميع السلع.