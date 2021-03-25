شركة تسلا تعلن عن إمكانية شراء سياراتها بعملة "بيتكوين"

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

قال إيلون ماسك رئيس شركة تسلا (Tesla) -اليوم الأربعاء- إنه يمكن الآن شراء سيارات الشركة باستخدام عملة بتكوين (Bitcoin)، وسيتوفر هذا الخيار خارج الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.



وكتب ماسك على تويتر "يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بتكوين… سيتم الاحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة إلى تسلا ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية".

والشهر الماضي، كشفت الشركة أنها اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وستقبلها قريبا طريقة للدفع مقابل شراء سياراتها، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.

والشهر الماضي أيضا، اعتبر إيلون ماسك أن امتلاك البتكوين أفضل قليلا من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصلا أفضل لحيازته.

وقال بتغريدة في فبراير/شباط الماضي "حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر"، وأضاف "البتكوين تقريبا.. مثل المال الإلزامي. الكلمة الأساسية هنا تقريبا".

ودافع ماسك عن تحرك شركته "تسلا" للاستثمار في البتكوين، وقال إن الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة للشركة -المدرجة في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500″ (S&P 500)- لكي تحوز العملة المشفرة.

وارتفعت البتكوين بنحو 1000% خلال العام الماضي، متفوقة بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية، نتيجة ارتفاع الطلب عليها من الأفراد والمؤسسات، وقبولها كإحدى أشكال الدفع. وتتجاوز القيمة السوقية لعملة بتكوين حاليا تريليون دولار.

وكانت شركة "بلاك روك" (BlackRock) و"باي بال" (PayPal) و"ماستر كارد" (Mastercard) الدولية قد أبدت اهتماما بعملة بتكوين، في الوقت الذي أعلنت فيه شركة "جيه بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase) أنها تدرس مسألة الاستثمار في هذه العملة.

وحلّقت بتكوين عاليا لتكسر حاجز 61 ألف دولار هذا الشهر، قبل أن تنزل ليتم تداولها حاليا فوق 56 ألف دولار للوحدة