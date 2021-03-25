من يتحمل تكلفة أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت خطوط "إفر جرين" التي تدير سفينة "إفر جيفن" الجانحة في قناة السويس بمسؤولية الشركة المالكة عن تكاليف الأزمة.

وقالت "إفر جرين" إن شركة "شوي كيسن كايشا" المالكة للسفينة مسؤولة عن نفقات عملية التعويم ومسؤولية الطرف الثالث وتكلفة الإصلاح.

وأضافت أن الشركة استعانت بفريقي إنقاذ بحري من هولندا واليابان لتعويم السفينة، بعد فشل جهود حثيثة للتعويم على مدار 48 ساعة.

وذكرت أن الشركة المالكة عينت شركتي سميت سالفدج من هولندا ونيبون سالفدج من اليابان وستعملان جنبا إلى جنب مع قبطان السفينة وهيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة.

وكانت مصادر في القطاع قد أبلغت رويترز بأن الشركة المالكة وشركات التأمين على السفينة، وهي إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، تواجه مطالبات بتعويضات تبلغ ملايين الدولارات حتى إذا جرى تعويم السفينة سريعا.







وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت "شوي كيسن كايشا" المالكة للناقلة عن "صعوبة قصوى" في عملية التعويم.

وأوضحت الشركة اليابانية على موقعها الالكتروني "بالتعاون مع السلطات المحلية وشركة برنارد شولته شيبمامنجمت (تشرف على الإدارة التقنية للسفينة) نحاول تعويم السفينة لكننا نواجه صعوبة قصوى".

وسفينة "إيفير جيفن" العملاقة، جانحة منذ أمس الأول وتسبب في إعلان هيئة قناة السويس المصرية اليوم عن تعليق الحركة في المجرى الملاحي.





وأضافت الشركة: "نتقدم بأصدق الاعتذارات للقلق اللاحق بالسفن في قناة السويس وتلك التي تخطط للإبحار فيها".

وجنحت السفينة المتوجهة من آسيا إلى روتردام ليل الثلاثاء الأربعاء بعيد دخولها القناة قرب مدينة السويس.

وتحاول قاطرات عدة أرسلتها هيئة القناة إخراجها منذ صباح الأربعاء.

وتعرقل السفينة العالقة مرور سلع تجارية تقدر بمليارات الدولارات.





وذكرت الشركة أن عدد الطاقم على متن السفينة يبلغ 25 فردا كلهم هنود. والسفينة محملة بالكامل بسلع استهلاكية متجهة للأسواق الأوروبية في 20 ألف حاوية شحن.

وقاومت السفينة التي يبلع طولها نحو 400 متر حتى الآن محاولات تحريرها عن الحافة الرملية من القسم الضيق من قناة السويس.

وانغرست السفينة في حافة القناة بعد أن فقدت التحكم في توجيهها بسبب رياح قوية.