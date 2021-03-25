تاريخ إغلاق قناة السويس أمام الملاحة البحرية.. أقصاها 8 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى جنوح سفينة يابانية عملاقة إلى إغلاق الملاحة في قناة السويس اليوم الخميس، فكم مرة أغلفت مصر المجرى الملاحي؟

في التقرير التالي نستعرض أهم قرارات إغلاق المجرى الملاحي لقناة السويس وتعليق حركة السفن فيه.

وأغلقت قناة السويس أمام الملاحة أكثر من مرة، حيث كان أولها في عام 1882، لأقل من أسبوع في أعقاب الثورة العرابية، ومع بداية الاحتلال البريطاني.

كما أغلقت للمرة الثانية ليوم واحد عام 1915 خلال الحرب العالمية الأولى.

أما المرة الثالثة فكانت 76 يوما خلال الحرب العالمية الثانية،

والمرة الرابعة فأغلقت لخمسة أشهر عقب العدوان الثلاثي على لمصر في عام 1956، وأعيد فتحها في عام 1957.

وكان الإغلاق الخامس والأشهر بعد حرب يونيو 1967 مع إسرائيل وظلت مغلقة لمدة 8 سنوات، حتى عام 1975 عندما وقعت مصر وإسرائيل اتفاق فض الاشتباك الثاني.

أخر إغلاق

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، اليوم الخميس، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة.

وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة.

إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

شملت جهود تعويم السفينة، القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة ١ بقوة شد 160طنا.