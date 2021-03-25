أفضل 10 سيارات ألمانية بالأسواق.. الـSUV تربح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تغزو السيارات الألمانية العالم بكفاءة رغم الجائحة وتضم القائمة أودي SQ5، 2021 التي تطرح كطراز SUV بمحرك بقوة 349 حصانا وسعة 3.0 لتر.

إلى جانب التقنيات الحديثة والمحركات ذات الأداء الاسثتنائي، كان لصناعة السيارات الألمانية دورا في إثراء سوق السيارات الفارهة بأن سبق وأن قدمت ماركات صناعة سيارات ألمانية مجموعة متميزة من الموديلات الفخمة تضاهي ماركات مثل بينتلي ورولز رويس.

وجمع موقع "هوت كارز" في قائمة، أبرز الموديلات الفارهة التي طرحت من ماركات صناعة سيارات ألمانية، وضمت في مقدمتها، طراز أودي SQ5، نسخة 2021 التي تطرح كطراز SUV فخم بمحرك بقوة 349 حصانا وسعة 3.0 لتر.





طراز بي إم دبليو X7، نسخة 2021 الذي يطرح كطراز SUV فخم مزود من الداخل بثلاث صفوف من المقاعد، ويعمل بمحرك بسعة تصل لـ 4.4 لتر، بناقل سرعة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات.





ومن الموديلات الفخمة التي قدمتها الصناعة الألمانية، طراز مرسيدس GLC-Class نسخة 2021، الذي طرح كطراز SUV فخم، بكماليات داخلية متميزة تشمل كاميرا رصد لمحيط السيارة بزاوية 360 درجة.





من بعده، ضمت القائمة طراز بورش كايين، الذي طرح كطراز فخم ضمن فئة suv، وهو مزود بعدد من الكماليات التقنية الفارهة مثل كاميرات مراقبة خارجية بالسيارة وكشافات led، بالإضافة لإطارات بقياس 12.3 بوصة.





ومن ماركة فولكسفاجن، ضمت القائمة لأبرز السيارات الألمانية الفخمة، طراز "أطلس" بنسخته الجديدة المطروحة لعام 2021، الذي طرح كموديل suv فخم، يعمل بمحرك ينتج قوة 235 حصانا بسعة 3.6 لتر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات.





وطراز آخر من بورش جاء ضمن القائمة، هو طراز "ماكان" الذي طرح كطراز فخم، يعمل بمحرك ينتج قو 242 حصانا، بسعة 2.9 لتر.





ومن مرسيدس جاء في ختام القائمة طراز GLS-Class الذي طرح كطراز فخم يعمل بمحرك ديزل هجين، بسعة تتراوح ما بين 2.0 و 4.0 لتر.



