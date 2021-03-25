قانون للطرق يحرم أستراليا من شاحنة تسلا.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كما هو الحال مع شاحنة "سايبر ترك"، يترقب العالم رؤية أول شاحنة كهربائية للنقل الثقيل تطرحها تسلا، وهي "سيمي"، المخصصة للمدن الكبرى.

وقد لا تتحقق هذه الأمنية لسكان أستراليا نظرا لوجود قانون أسترالي للطرق، سيمنع سير القاطرة "سيمي" في شوارع المدن الأسترالية بعد طرحها.

وينص هذا القانون على حظر سير أي مركبة يزيد عرضها عن 2.5 متر في الشوارع العامة أول الطرق السريعة داخل أسترالية، وهو ما ينطبق على شاحنة "سيمي"، بحسب موقع "إنسايد إي في".



وذكر الموقع أن شاحنة "سيمي" يصل عرضها لـ 2.59 متر، ما يعادل 101.9 بوصة، وحتى الآن سير الشاحنة بهذه المواصفات غير مسموح به في أسترالية.

ورغم ذلك، تكافح شركة تسلا لتغيير هذا القانون، بتواصل مسئولين من الشركة مع لجنة النقل الوطنية الأسترالية ومناشدة المسئولين عن اللجنة بتغيير هذا القانون أول إلغائه.

أول ظهور

وكان قد شوهد النموذج الأولي لشاحنة Tesla Semi الكهربائية للمرة الأولى على طريق سريع مزدحم في ولاية كاليفورنيا.

و اكتشف كريستيان، أحد مستخدمى ”تويتر“ الذي يعيش في كاليفورنيا، الشاحنة الفضية الضخمة وهي تسحب مقطورة على الطريق السريع في ”صمت شديد“ بفضل محركاتها الكهربائية الأربعة المشتقة من سيارة Model 3.

وكان من المقرر طرح الشاحنة في عام 2019، وفي أبريل من العام الماضي، حتى قررت تسلا إنها ستؤجل الإنتاج حتى هذا العام.

وقررت ”تسلا“ تعليق إنتاج شاحنة Tesla Semi، بسبب عدم التوصل لحل تقني لبطارية ”تسلا“ 4680، والتي تقوم بتصنيعها داخليا في مصنعها التجريبي في فيرمونت بولاية كاليفورنيا.

واستغرق تصنيع شاحنة Tesla Semi سنوات، منذ الكشف عنها في العام 2017، ولكن الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك أكد أن الشاحنة قد تصل إلى السوق هذا العام.