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بعد طرحها في الإحلال.. تعرف على موعد إطلاق النسخة الأوتوماتيك من بي واي دي F3

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ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

تعتزم شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، الوكيل الرسمي لعلامة بي واي دي في مصر، طرح النسخة الأوتوماتيك من السيارة السيدان الشهيرة F3.

 

ومن المنتظر طرح F3 الأوتوماتيك في السوق المصرية خلال

النصف الأول من العام الجاري، حيث تتوافر السيارة حالياً في مصر بنسخة مزودة بناقل حركة عادي "مانيوال".

 

جدير بالذكر أن طرح بي واي دي F3 أوتوماتيك، قد

تأجل لأكثر من عام، بسبب أزمة جائحة المستجد، حيث كان مقررًا أن يتم تقديمها في مارس 2020.

 

وبحسب المعلن فإن شركة الأمل، تشارك في مبادرة إحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي "جو جرين"، بالسيارة بي وادي دي F3 بنسختيها المانيوال والأوتوماتيك.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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