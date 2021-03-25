موجز ”الخليج 365” للسيارات.. أجمل إطلالات 2021 وماكلارين الأكثر شراسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

يشهد عام 2021 الجاري، توفر مجموعة متميزة من السيارات الحديثة، تتمتع بأجمل التصميمات بين كافة الموديلات المطروحة للعام الجاري.

كشفت شركة ماكلارين النقاب عن أيقونتها 720S GT3X الجديدة والأكثر شراسة التي تنتمي لفئة سيارات السباقات.

أعلنت نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال"، الثلاثاء، عن تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في شركة فولكسفاجن.

كشفت شركة شيفروليه عن طرح طراز جديد من أيقونتها" أوبترا" بالسوق المصرية في 2021 ، بمواصفات وقدرات مميزة.

أجرت شركة جي باور تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو M2 CS الكوبيه ثنائية الأبواب لزيادة معدلات الأداء لأربعة مستويات.



عند اتخاذ قرار بشراء سيارة من فئة "ميني فان"، فإنك تبحث عن تقييمات لكافة سيارات هذه الفئة خلال 2021.. تعرف على الأفضل والأسوأ

تخطط شركات كبرى لصناعة السيارات، لطرح مجموعة كبيرة من الموديلات بمحركات "ديزل"، من مختلف الفئات، السيدان والـ SUV.



طرحت شركة "لادا" مجموعة متميزة من السيارات خلال 2021 ، بأسعار وتكلفة مختلفة ومواصفات فائقة.

تعرف على أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري لتجنبها والتأكد من سلامتها، وفيما يلي أهم هذه الأسباب عند الفحص الدوري بالسعودية.

طرحت شركات سيارات يابانية، مجموعة شاحنات تابعة لفئة "بيك أب""، متوسطة العزم، وصفت بالأسوأ في التاريخ.

