صراع قانوني بين رجلين حول ملكية فيراري F50 بقيمة 7.5 مليون ريال… لماذا؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تبدأ هذه القصة في عام 2003 عندما سُرقت سيارة فيراري F50 موديل 1996 من موقف فندق إيطالي فاخر.. وقد اشتراها “باولو بروفينزي” بالشراكة مع أخيه وأبيه وقتها بسعر 309,500 دولار مع تغطية التأمين للسرقة واختفاء السيارة من أنظارهم من ذاك الحين.

ولكن تغير هذا بعد ظهورها المفاجئ مجدداً في نهاية 2019 في حدود أمريكا مع كندا أثناء شحنها لمالكها الجديدة في ولاية فلوريدا.. وقد تم تعليق عملية التسليم حتى التأكد من صاحب السيارة المقدر سعرها حالياً بـ 2 مليون دولار (7.5 مليون ريال).

المالك الجديد للسيارة، محمد السالوسي، دفع 1.425 مليون دولار لها في مارس 2019، وقد ادعى عدم معرفته بتاريخ السيارة قبل شرائها، ولكن في المقابل قرر الملاك الأصليون رفع الأمر للقضاء للمطالبة بسيارتهم المسروقة، ما أدى إلى صراع قانوني بين محاميي الطرفين، كل منهما يدعي الملكية القانونية المدعمة بالمستندات الرسمية.

وصرح مكتب النائب العام الأمريكي أنهم في “حالة شك عميقة” حول المالك الحقيقي للسيارة، مع انتظار رأي القضاء لحسم الأمر.