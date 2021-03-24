عرض تقسيط هيونداي باليسيد 2021 من الوعلان للسيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الوعلان للسيارات، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات هيونداي.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31 / 3 / 2021م.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

هيونداي باليسيد موديل 2021

تفاصيل العرض:

أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي

القسط الشهري: 1834 ريال

الدفعة الأولى: 0% من سعر السيارة

الدفعة الأخيرة: 40% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: 5.46%

ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر

القسط الشهري: 2001 ريال

الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة

الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة

الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل

معدل النسبة السنوي: 8.61%

الشروط والأحكام: