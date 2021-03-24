عرض تقسيط هيونداي باليسيد 2021 من الوعلان للسيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الوعلان للسيارات، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات هيونداي.
يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31 / 3 / 2021م.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
السيارة المشمولة في العرض:
هيونداي باليسيد موديل 2021
تفاصيل العرض:
أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي
- القسط الشهري: 1834 ريال
- الدفعة الأولى: 0% من سعر السيارة
- الدفعة الأخيرة: 40% من سعر السيارة
- الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
- معدل النسبة السنوي: 5.46%
ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر
- القسط الشهري: 2001 ريال
- الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة
- الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة
- الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
- معدل النسبة السنوي: 8.61%
الشروط والأحكام:
- تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.
- هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له
- المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن
- تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة
- تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة
- البنك لا يمثل الوكيل