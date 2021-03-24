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عرض تقسيط هيونداي باليسيد 2021 من الوعلان للسيارات

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alamir salah eldin 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من الوعلان للسيارات، وانطلق بسيارتك الجديدة الآن مع عروض تمويل الأهلي التأجيري على سيارات هيونداي.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31 / 3 / 2021م.

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

هيونداي باليسيد موديل 2021

تفاصيل العرض:

أولاً: إذا كان الراتب محوّل على البنك الأهلي

  • القسط الشهري: 1834 ريال
  • الدفعة الأولى: 0% من سعر السيارة
  • الدفعة الأخيرة: 40% من سعر السيارة
  • الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
  • معدل النسبة السنوي: 5.46%

ثانياً: إذا كان الراتب محوّل على بنك آخر

  • القسط الشهري: 2001 ريال
  • الدفعة الأولى: 10% من سعر السيارة
  • الدفعة الأخيرة: 30% من سعر السيارة
  • الرسوم الإدارية: 0% من مبلغ التمويل
  • معدل النسبة السنوي: 8.61%

الشروط والأحكام:

  • تم احتساب القسط الشهري ومعدل النسبة السنوي على نسبة تأمين 3.75% ومدة تمويل 5 سنوات.
  • هذا العرض للتوضيح فقط حيث بإمكان العميل اختيار مبلغ الدفعة الأولى المناسبة وتصميم مبلغ الأجرة الشهرية المناسب له
  • المواصفات المعروضة هي لغرض الدعاية فقط والتي قد تختلف عن تلك الموجودة في الوكالة، كما أنها قد لاتعكس السعر المعلن
  • تم احتساب مبلغ الأجرة الشهرية بالعرض بناء على سعر الفئة الأساسية للسيارة
  • تطبق الشروط والأحكام الخاصة بكل من البنك والوكالة كلٍ على حدة
  • البنك لا يمثل الوكيل
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

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