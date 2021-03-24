هيونداي موتور تطرح قريبًا “توسان” الجديدة كليًا في الشرق الأوسط وأفريقيا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتزم شركة هيونداي موتور إطلاق سيارة ” توسان” الجديدة كليًا في الشرق الأوسط وأفريقيا الأسبوع القادم، وتعد السيارة الجديدة SUV المدمجة خطوة للأمام في مسيرة توسان، أكثر سيارات هيونداي مبيعًا على مستوى العالم، حيث تمثل الجيل الرائع من الطراز الشهير وتأتي بحجم أكبر وأوسع من سابقاتها.

كما تتميز السيارة الجديدة بعدد من التطويرات المهمة التي تم إجراؤها على كل من التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية، حيث توفر توسان الجديدة كليًا مساحة أكبر للركاب وأداءً محسنًا، فضلا عن كونها مجهزة بميزات أمان متقدمة جديدة وتقنيات مطورة لقيادة سلسة على الطرق.

ويعتمد تصميم السيارة الجديدة على هوية التصميم “الرياضي الحسي” من هيونداي، ليبرز النظرة المستقبلية والرياضية للشركة في طرازات SUV.

وبهذه المناسبة؛ قال بانغ سون جيونغ، نائب ، نائب الرئيس، ورئيس عمليات الشرق الأوسط وأفريقيا في هيونداي: ” نفتخر بالتاريخ الغني والطويل لتوسان والممتد لــ 17 عاما، فمنذ إطلاق أول طراز لها في عام 2004، أثبتت توسان نفسها، وتحولت لواحدة من أفضل السيارات مبيعًا لدينا، فقد تم بيع أكثر من سبعة ملايين منها حتى الآن، ونحن على ثقة أن نسبة المبيعات سوف تزداد على نحو ملفت خلال الأشهر المقبلة عندما نطرح هذا الأيقونة الجديدة من توسان، والمصممة لتحدث نقلة نوعية في تاريخ هذا الطراز من حيث تصميمها الحديث وتقنيات السلامة العالية والأداء المتطور الذي يميزها، لذا لدينا توقعات رائعة لهذه السيارة الجديدة والتي سيتمكن عملاؤنا من تجربتها بأنفسهم قريبًا جدًا”.