مرسيدس EQS “إس كلاس السيارات الكهربائية” ستدشن بهذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – رسمياً، مرسيدس ستدشن EQS الجديدة الرائدة “إس كلاس الكهربائية” في 15 أبريل بالتوازي مع تدشين عدد من التقنيات الثورية للعلامة الألمانية في السيارة الجديدة.

كما أعلنت مرسيدس عن بدء إنتاج بطاريات الموديل الكهربائي في مصنع Stuttgart-Hedelfingen الألماني، وقد أكدت العلامة في الماضي على توفر EQS بخيارات مختلفة من البطاريات بسعة قصوى 108 كيلوواط\س ومدى يصل إلى 700 كيلومتر للشحنة الواحدة للفئات الأعلى في المجال.

ونعلم أن EQS ستحصل على شاشة Hyperscreen الجديدة الأكبر في صناعة السيارات ضمن الخيارات، كما ستدعم التحديثات عبر الهواء لأنظمة السيارة.

وتنوي مرسيدس طرح أكثر من 10 سيارات كهربائية خلال العامين القادمين تحت عائلة EQ الجديدة، منهم EQE التي يمكن اعتبارها إي كلاس الكهربائية، كما أعلنت العلامة عن خطط لبناء مصنع جديد لبطاريات ليثيوم أيون مع بدء تشغيله في 2023.

