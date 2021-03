كيا سورينتو 2021 الجديدة كلياً تصل إلى وكالة كيا الجبر “صور وفيديو ومواصفات وأسعار”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سورينتو 2021 الشكل الجديد كلياً إلى وكيل الصانع الكوري الحصري بالمملكة العربية السعودية كيا الجبر، حيث نعرض لكم كل ما قد ترغبون في معرفته عنها.

في البداية، تتميز الواجهة الأمامية بمظهر يجمع بين التصميم العائلي والهجومي في آن واحد بفضل شبك وجه النمر الجديد ومصابيح أمامية على شكل عين النمر، وفي الخلفية تتميز بمصابيح رأسية مثل تيلورايد، مع جنوط 17 أو 18 أو 19 إنش.

في الداخل، تأتي المقصورة بتصميم جميل وعصري، حيث تسع لسبعة رُكاب في مقاعد قماش أو جلد بمواد فخمة، مع مقاعد صفين ثاني وثالث قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين، كما تتوفر شاشة عدادات 4.2 أو 12.3 بوصة وشاشة معلومات ترفيهية 8 أو 10.25 بوصة تدعم الملاحة والبلوتوث والتعرف على الصوت وفتحات خلفية للمكيف الأوتوماتيكي ونظام صوتي 6 أو 12 سماعة وعرض البيانات بالزجاج الأمامي وشاحن لاسلكي وكذلك فتحة سقف بانوراما.

نصل إلى القوة، حيث تتوفر سورينتو 2021 بخيارين من المحركات، الأول 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 180 حصان وعزم 232 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ونظام دفع أمامي والثاني 3.5 لتر 6 سلندر بقوة 272 حصان وعزم 331 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع أمامي أو كُلّي.

وبالنسبة للأمان ومساعدة السائق فتأتي بحساسات أمامية وخلفية ومثبت سرعة عادي أو ذكي ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية جانبية وكذلك خلفية ومساعد تجنب الاصطدام ومساعد تتبع ومراقبة المسار وشاشة رؤية خلفية مع كاميرا ورؤية محيطية 360 درجة والنقاط العمياء وحساس تنبيه وجود ركاب بالمقاعد الخلفية.

وفي الختام، نصل إلى الأسعار، حيث تتوفر كيا سورينتو 2021 بـ 6 فئات عند كيا الجبر:

الفئة الأولى إل إكس 2.5 لتر دفع أمامي: 116,090 ريال

الفئة الثاني إل إكس 3.5 لتر دفع أمامي: 126,210 ريال

الفئة الثالثة إل إكس 3.5 لتر دفع كُلّي: 132,190 ريال

الفئة الرابعة إي إكس 3.5 لتر دفع كُلّي: 149,440 ريال

الفئة الخامسة إي إكس 3.5 لتر دفع كُلّي: 179,455 ريال

الفئة السادسة إي إكس 6 إس 3.5 لتر دفع كُلّي: 182,790 ريال

