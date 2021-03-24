هيونداي سانتاكروز 2022 تُرصد بالشكل الإنتاجي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تضع هيونداي اللمسات الأخيرة على سانتاكروز بيك أب الجديدة كلياً، والتي ستمثل منافسة مباشرة لهوندا ريدج لاين وفورد مافريك القادمة، مع ظهورها مجدداً أثناء ركنها في موقف عام.

وستشارك سانتاكروز نفس المنصة مع هيونداي توسان الجديدة، مع تشابهات أخرى في التصميم الخارجي كما هو يظهر من شكل المرايا الجانبية والمصابيح الأمامية المثلثة، ولكن مع شبك أمامي فريد.

ومن المتوقع تزويد البيك أب الجديدة بنفس محرك توسان 2.5 لتر بقوة 187 حصان وعزم دوران 241 نيوتن متر، كما قد نرى نسخة هجينة بمحرك 1.6 لتر تيربو بقوة إجمالية 226 حصان وعزم دوران 350 نيوتن متر.

وسيتم تدشين هيونداي سانتاكروز قريباً مع انطلاقها في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.