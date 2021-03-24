شاهد أجمل إطلالات لسيارات عام 2021.. تصميمات رائعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يشهد عام 2021 الجاري، توفر مجموعة متميزة من السيارات الحديثة، تتمتع بأجمل التصميمات بين كافة الموديلات المطروحة للعام الجاري.

وجمع موقع "كار أند درايفر"، قائمة تضم السيارات المطروحة بأجمل التصميمات من موديلات 2021، من مختلف الماركات الكبرى.

وضمت القائمة، نسخة 2021 من طراز فورد GT الرياضي المتميز، التي تطرح بتصميم خارجي رائع، يتوفر منه اللون الأبيضFrozen White والأزرق Lightning Blue والأزرق Blue painted calipers.







من بعده، ضمت القائمة طراز Koenigsegg Gemera الذي تطرح نسخته لعام 2021 الجاري بتصميم خارجي من أجمل تصميمات العام، ويعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 1677 حصان.





وطراز من ماركة لكزس يحظى بأحد أجمل تصميمات السيارات في 2021، هو طراز LC، الذي يتوفر بكامليات خارجية تشمل إطارات بقياس 21 بوصة.





ومن مازيراتي، ضمت القائمة طراز من أبرز الموديلات المطروحة بتصميم خارجي متميز، هو طراز MC20 الذي يطرح بمحرك V6، وكماليات خارجية تشمل إطارات بقياس 20 بوصة.





من بعده، ضمت القائمة طراز مازدا 3، الذي يأتي ضمن السيارات صاحبة اجمل التصميمات لعام 2021، ويشمل ذلك أيضا تصميمه الداخلي الفخم.





ومن مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز S-Class Sedan الفخم، الذي عده موقع "كار أند درايفر"، من ضمن السيارات صاحبة التصميمات الأجمل خلال العام.





وطراز بوليستر 1 من ماركة فولفو، كان له مكانة متميزة بين السيارات صاحبة التصميم الأجمل للعام، لتمتعه بإطلالة خارجية انيقة، وكماليات تشمل إطارات بقياس 21 بوصة.





ومن ماركة بورش ضمت القائمة، طراز Porsche 911 Carrera S، الذي اعتبره الموقع من السيارات صاحبة أجمل تصميم خلال العام الجاري، ويتوفر منه الوان الأحمر Guards Red والأحمر من الداخل لأحزمة الأمان.





ومن فولفو أيضا جاء في ختام القائمة طراز V60 الذي طرح بتصميم خارجي متميز وكماليات تشمل إطارات بقياس 19 بوصة.



