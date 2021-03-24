أسباب تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يواجه قائدي السيارات أحياناً بعض المشاكل والأعطال تصيب سياراتهم أثناء القيادة على الطرق، أحد أبرز هذه المشاكل هي تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين، وهو ما قد يسبب خطورة على سلامة وأمان السيارة، فما هو سبب تقطيع محرك السيارة أثناء القيادة؟

أجاب الخبراء أن المحرك يعمل وفقاً لمنظومة متكاملة، حيث أن كل جزء من هذه المنظومة يقوم بمهمة محددة، كي يتمكن من تقديم أداء جيد للسيارة على الطرق، وفي حالة تعرض أحد هذه الأجزاء إلى التلف، فإن هذه المنظومة تتعرض للخلل مما يؤثر على العديد من الأنظمة الحساسة في السيارة.

لذلك نقدم لكم اليوم أبرز أسباب تقطيع محرك السيارة عند الضغط على دواسة البنزين، وهي كما يلي :

– تعرض فلتر الهواء أو صفاية البنزين للشوائب والأوساخ.

– تعرض مضخة الوقود في السيارة إلى الخلل أو التلف.

– في حال نفاذ البنزين في خزان الوقود، أو إذا كان البنزين قد وصل إلى قاع الخزان حيث يمتلئ بالشوائب والترسبات.

– إذا اختلط البنزين بالمياه في خزان الوقود، أو كانت نوعية البنزين غير جيدة، سوف تشعر بأن السيارة أصابها التقطيع كما أنها قد تتوقف عن السير.

– إذا تعرضت البواجي “شمعات الاحتراق” أو الكويلات للتلف.

– في حال تعرض حساس البنزين للأعطال.