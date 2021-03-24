القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرف على أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري لتجنبها والتأكد من سلامتها، وفيما يلي أهم هذه الأسباب عند الفحص الدوري بالسعودية.

يعد الفحص الدوري للسيارة مهم جدا في السعودية، وهذا للتأكد من مدى سلامة السيارات وسيرها على الطرق المختلفة، وتقوم السعودية بعمل الفحص الدوري بناءا على بعض الشروط الهامة وإن توافرت بالسيارة تم اجتياز الفحص، وإن لم تتوافر فقد يؤدي إلى رسوب السيارة في الفحص الدوري.

وفيما يلي نتعرف على أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري بالسعودية..





أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري بالسعودية:

وجود كسور أو خدوش في الزجاج الأمامي للسيارة. وجود عادم كثيف بالسيارة مما يدل على زيادة نسبة الكربون في الشكمان. التلف في المساحات الأمامية للسيارة يعد أيضا من أسباب رسوب السيارة في الفحص الدوري. لحام الشاص أو تعرضه للكسر أو وجود خدوش به وظهور اللحام بوضوح عليه يؤدي للرسوب في الفحص. آثار الصدمات والخدوش على هيكل السيارة، يؤدي إلى عدم اجتيازك لاختبار الفحص الدوري. وجود تلف في زجاج السيارة أو المرايا الجانبية. تلف أحد الكشافات الأمامية أو الخلفية، وعدم توافر إضاءة جيدة بها. الكسر بشاسيه السيارة أو وجود آثار لحام عليه يؤدي إلى الرسوب. وجود تظليل على نوافذ السيارة من خلال وضع ملصق أسود اللون، بحيث لا يتم رؤية ما بداخل السيارة.





شروط الفحص الدوري بالسعودية 2021:

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط عليك بالتأكد من سلامتها قبل ذهابك للفحص والذي يتم كل 6 أشهر ومن هذه الشروط: