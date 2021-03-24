من الأفضل للأسوأ.. تقييم مثير لسيارات "ميني فان" 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عند اتخاذ قرار بشراء سيارة من فئة "ميني فان"، فإنك تبحث عن تقييمات لكافة سيارات هذه الفئة خلال 2021.. تعرف على الأفضل والأسوأ

قدم موقع "كار أند درايفر" تقييما من الأفضل للأسواء لكافة السيارات التابعة لفئة "ميني فان" وتطرح للأسواق خلال عام 2021 من مختلف الماركات.

وبدأ الموقع القائمة بالأسوأ بين أبرز 6 موديلات ميني فان تتوفر حاليا بالأسواق، وهو طراز دودج "جراند كارافان"، الذي يطرح بتكلفة افتتاحي 29,025 ألف دولار، ويعمل بمحرك V6 بقوة 283 حصان، ومعدل استهلاك إجمالي للوقود ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ20 ميل لكل جالون.





ومن بعده في المركز الخامس، جاء طراز كيا "سيدونا"، الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 31,575 ألف دولار، ويعمل بمحرك V6 بقوة 290 حصانا، ومعدل استهلاك إجمالي للوقود ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ 21 ميل لكل جالون.





ومن بعده في المركز الرابع، جاء طراز تويوتا "سيينا"، الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 35,635 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 243 حصانا، ومعدل استهلاك إجمالي للوقود ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ36 ميلا لكل جالون.





ومن بعده في المركز الثالث، جاء طراز كرايسلر "فوايجر"، الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 29,030 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 287 حصانا، ومعدل استهلاك إجمالي للوقود ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ22 ميلا لكل جالون.





ومن بعده في المركز الثاني، جاء طراز هوندا "أوديسي"، الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 33,265 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 280 حصانا، ومعدل استهلاك إجمالي للوقود ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ22 ميلا لكل جالون.





ومن بعده في المركز الأول، جاء طراز كرايسلر "باسيفيكا"، الذي يطرح بتكلفة افتتاحية 36,690 ألف دولار، ويعمل بمحرك ينتج قوة 287 حصانا، ومعدل استهلاك إجمالي للوقود ما بين الطرق السريعة والطرق داخل المدن يصل لـ22 ميلا لكل جالون، وهو الأفضل ضمن القائمة.



