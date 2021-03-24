ماكلارين تطلق النسخة الأكثر شراسة من طراز GT3X 720S

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة ماكلارين النقاب عن أيقونتها 720S GT3X الجديدة والأكثر شراسة التي تنتمي لفئة سيارات السباقات.

وأوضحت الشركة البريطانية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك تربو مزدوج V8 سعة 4 لتر بقوة 720 حصانا، مع ناقل حركة من 6 "تعشيقات" ومجموعة عادم عالية الأداء ونظام كبح فائق.

وتم بناء السيارة على هيكل أحادي الهيكل من ألياف الكربون، وهو السبب في الوصول بالسيارة إلى الوزن الفارغ 1210 كجم. وتتميز السيارة من خلال الطلاء باللون Carbon Black Metallic المتباين مع اللون البرتقالي على بعض المكونات التصميمية.

وأشارت ماكلارين إلى أن السيارة تم تصميمها بنفق الرياح في الفورمولا 1، كما تهيمن مداخل الهواء الضخمة على المقدمة. ويختلف الوضع في الخلف؛ حيث تتميز السيارة بجناح خلفي هائل وناشر مع الرفارف العريضة للغاية وفتحات التهوية، التي أضفت على السيارة المزيد من الشراسة.

ويمكن تجهيز السيارة بمقعد ثان بجانب مقعد الراكب الأمامي، وهو ما يستلزم تعديل وضعية قفص الحماية من أجله. وتعتمد المقاعد المصنوعة من الكيفلار وألياف الكربون على أحزمة أمان من ست نقاط. وتضمن هياكل التصادم المحسنة حول خلية الأمان أيضا مزيدا من السلامة.