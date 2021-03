لامبورجيني أوروس تكسر أرقام السرعة القياسية على الجليد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لامبورغيني عن إنجاز جديد لسيارة أوروس بعد كسر الرقم القياسي للسرعة على الجليد في أكبر وأعمق بحيرة مياه عذبة بالعالم، بحيرة “بايكال” في جنوب سيبيريا بروسيا.

وسجلت لامبورغيني وصول السيارة لسرعة قصوى مدهشة بـ 298 كلم\س، وهو معدل قياسي جديد على الجليد، بقيادة متسابق الجليد المحترف أندري ليونتيف.

وصرحت لامبورغيني إن أوروس تمكنت أيضاً من قطع مسافة قياسية تبلغ 1000 متر من نقطة البداية بسرعة متوسطة 114 كلم\س.. وستكشف العلامة الإيطالية عن البيانات الرسمية لتوثيق الرقم القياسي خلال أسابيع.

للمقارنة، تتسارع أوروس على الأسفلت من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.5 ثانية بسرعة قصوى 305 كلم\س، وتعتمد الكروس أوفر الخارقة على محرك 4.0 لتر توين تيربو 8 سلندر بقوة 650 حصان وعزم دوران 850 نيوتن متر.

