بنتلي كونتيننتال GT سبيد تنطلق رسمياً كأقوى سيارة في تاريخ العلامة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بنتلي عن إصدار كونتيننتال GT سبيد الموصوف بأقوى سيارة في تاريخ العلامة البريطانية بفضل تحسين أداء محرك 6.0 لتر 12 سلندر، كما حصلت السيارة على تحديثات ميكانيكية أخرى هامة مع لمسات خارجية فريدة.

لنبدأ بأرقام الأداء، حيث تحسنت قوة محرك 6.0 لتر توين تيربو 12 سلندر بـ 24 حصان إلى 650 حصان مقارنة بفئة كونتيننتال GT القياسية، ما يسمع بتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.5 ثانية فحسب، بسرعة قصوى 335 كلم\س.

كما حدثت بنتلي الناقل المزدوج 8 سرعات لتحسين سرعة الاستجابة، خاصة في وضعية “سبورت”، مع إضافة نظام توجيه كلي إلكتروني جديد لتحسين القدرة على المناورة عبر تحريك العجلات الأمامية والخلفية في اتجاهات معاكسة في السرعات المتوسطة، بينما تتحرك العجلات الأربعة في نفس الاتجاه في السرعات المرتفعة لتحسين الثبات.

وحصلت السيارة على لمسات خارجية أكثر جراءة بتحديثات للشبك وفتحات الهواء، وإضافة شعار “سبيد” كروم مميز، وجنوط 22 إنش حصرية، مع داخلية فريدة بجلود ألكانتارا للمقاعد والمقود ولوحة القيادة، وإمكانية الاختيار بين 15 لون أساسي و11 لون فرعي.

وستكشف بنتلي عن سعر كونتيننتال GT سبيد الجديدة قرب موعد طرحها لاحقاً هذا العام.

