لقاح كورونا‬⁩ شرط العمل في وسائل النقل العام ابتداءً من 1 شوال

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أقرّت الهيئة العامة للنقل تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات من الإصابة بفيروس كورونا اعتباراً من 1 شوال.

وقالت الهيئة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تقرر اشتراط تحصين جميع العاملين في وسائل النقل العام والقطارات وسائقي الحافلات؛ حرصاً على حماية الصحة العامة وسعياً إلى عودة الحياة إلى طبيعتها، وللحد من انتشار فيروس كورونا”.

وأضافت: “في حال عدم الالتزام بذلك، يشترط وجود نتيجة فحص “بي سي آر” سلبية للفيروس كل سبعة أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين”، موضحة أنه في حال عدم الإلتزام بأخذ اللقاح فإنه يشترط وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية كل 7 أيام على نفقة المنشأة.