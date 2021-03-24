تعديل المسارات وإلغاء الإشارات لحل الإختناقات المرورية في أبها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تناول الاجتماع الذي حدث بين الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير واللواء عبدالعزيز المغلوث مدير شرطة المنطقة ومدير مرور المنطقة العقيد يحيى الشهراني الخطة المرورية بمدينة أبها وكيف يمكن حل الاختناقات المرورية بها.

وفي التفاصيل، اقترح المشاركون في الاجتماع حلولًا هندسية لتخفيف الاختناقات المرورية في أبها، وذلك بتعديل اتجاهات الحركة المرورية في عددٍ من المواقع والطرق حسب الخطة التي أقرها مجلس التنسيق المروري بالمنطقة.

وتتضمن الخطة المرورية إجراء تعديلات على المسارات وإلغاء عددٍ من الإشارات بعد تقييم ما تمَّ تنفيذه على أرض الواقع، وذلك بالتزامن مع بداية دخول شهر رمضان وإجازة الصيف لهذا العام.