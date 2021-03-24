تعديلات على بي إم دبليو M2 CS الكوبيه.. قوة خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة جي باور تعديلات تقنية على سيارة بي إم دبليو M2 CS الكوبيه ثنائية الأبواب لزيادة معدلات الأداء لأربعة مستويات.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية،أنها أجرت تعديلات تقنية على محرك البنزين التربو المزدوج، وهو ما ساعد على زيادة قوته إلى 500 حصان/650 نيوتن متر، وذلك في المرحلة الأولى.



وتصل المرحلة الثانية بالمحرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 3.0 لتر إلى قوة 680 نيوتن متر، وتصل المرحلة الثالثة بالسيارة إلى قوة 570 حصانا/720 نيوتن متر.

وفي المرحلة الرابعة والأخيرة تصل نسخة جي باور G2M CS Bi-Turbo إلى قوة مقدارها800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وهناك العديد من التحسينات، التي تقدمها جي باور لجميع مستويات الأداء حسب الرغبة مثل أنابيب الشحن وفلاتر الهواء الرياضية، وحزمة (تبريد هواء الشحن- مبرد الماء)، والتحكم المعدل في ناقل الحركة، وزيادة الحد الأقصى للسرعة.

وتتوفر السيارة المعدلة G2M CS Bi-Turbo بألوان مختلفة وإطارات بقياس 20 بوصة.