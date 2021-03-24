قائمة أبرز سيارات 2021 بمحركات "ديزل".. الأسعار والمواصفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط شركات كبرى لصناعة السيارات، لطرح مجموعة كبيرة من الموديلات بمحركات "ديزل"، من مختلف الفئات، السيدان والـ SUV.

وفي تقرير بالصور، جمع موقع "كار أند درايفر" قائمة، أبرز الموديلات المطروحة للعام الجاري وتعمل بهذا النوع من المحركات.

وتصدر القائمة طراز كاديلاك "إسكيلاد"، الذي يطرح بسعر 77,490 ألف دولار، ويعمل بمحرك ديزل بقوة 277 حصانا سعة 3.0 لتر.





وضمت القائمة، شاحنة شيفروليه "كولورادو"،بسعر 37,810 ألف دولار، وتعمل بمحرك ديزل بقوة 181 حصانا سعة 2.8 لتر.





وأيضا طراز شيفروليه "إكسبرس" بسعر 37,865 ألف دولار، بمحرك ديزل قوة 181 حصانا سعة 2.8 لتر.





وشاحنة شيفروليه "سيلفادور 1500" بسعر 48,500 ألف دولار بمحرك قوة 277 حصانا بسعة 3.0 لتر.





من بعدها ضمت القائمة، طراز شيفروليه"سابربن"بسعر 52,695 ألف دولار، والمحرك قوة 277 حصانا سعة 3.0 لتر.





ومن ماركة فورد، جاءت ضمن القائمة، شاحنة فورد"F-150"بسعر 44,780 ألف دولار، وتعمل بمحرك قوة 250 حصانا سعة 3.0 لتر.





ومن ماركة جييب، ضمت القائمة طراز "رانجلر" الذي يطرح بسعر 39,470 ألف دولار، بمحرك ديزل سعة 3.0 لتر.







كما ضمت القائمة، شاحنة جييب "جلادييتور"بسعر 43,005 ألف دولار، وتعمل بمحرك ديزل سعة 3.0 لتر.





في ختام القائمة، جاء طراز لاند روفر "رينج روفر" بسعر 99,350 ألف دولار، ويعمل بمحرك قوة 255 حصانا سعة 3.0 لتر.



