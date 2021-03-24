أسوأ شاحنات "بيك أب" اليابانية عبر التاريخ.. صدأ وأعطال متكررة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركات سيارات يابانية، مجموعة شاحنات تابعة لفئة "بيك أب""، متوسطة العزم، وصفت بالأسوأ في التاريخ.

وفي تقرير بالصور، حصر موقع "هوت كارز" هذه الشاحنات التي ضمت 8 موديلات.

شهدت صناعة السيارات اليابانية طرح مجموعة للنسيان من الشاحنات التابعة لفئة "بيك أب""، متوسطة العزم، وصفها موقع "هوت كارز" بأنها الأسوأ في تاريخ صناعة السيارات باليابان.

وتصدر القائمة شاحنة ماركة سوبارو وطرحت باسم BART، وعانت بعد الطرح من مشكلات الصدأ المتكررة.





ومن ماركة مازدا، جاء طراز Rotary Truck لعيوب في المحرك وتكرار الأعطال.





وضمت القائمة شاحنة كانت الأسوأ لصغر حجمها الذي لا يناسب الأوزان، وهي دايهاتسو اليابانية باسم Midget II.





ومن ماركة تويوتا ضمت القائمة، نسخة عام 2000 التي طرحت من شاحنتها "توندرا"، وكانت من أسوأ الشاحنات اليابانية لما عانت منه من مشكلات متكررة بسبب الصدأ.





ومن ماركة هوندا، ضمت القائمة شاحنة Ridgeline 2006، وعانت من تكرار الأعطال في الدوائر الكهربائية.





كماضمت القائمة نسخة 2004 من شاحنة نيسان "تايتان"، التي عانت من تسريب السوائل.





ومن بعدها ضمت القائمة، شاحنة سوزوكي "إكواتور" لندرة توفر قطع الغيار لصيانتها.





في ختام القائمة، جاءت شاحنة نيسان Frontier 2019 لطرحها بخامات سيئة ما تسبب في تدني نسبة الإقبال عليها.



