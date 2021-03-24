اخبار السيارات

أسعار ومواصفات سيارات "لادا" بمصر لعام 2021

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "لادا" مجموعة متميزة من السيارات خلال 2021 ، بأسعار وتكلفة مختلفة ومواصفات فائقة.

ووضع موقع hatla2ee  قائمة السيارات المطروحة وتشمل لادا جرانتا الذي يتوفر منه للسوق المصرية 3 فئات، الأولى مانيوال / A/C 2020 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 143,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة مانيوال / FULL OPTION 2021 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 153,000 ألف جنيه.

ومن نفس الطراز فئة أوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 173,000 ألف جنيه.


من بعده ضمت القائمة طراز لادا جرانتا الجيل الجديدة الذي يتوفر منه للسوق المصرية 4 فئات، منها مانيوال / FULL OPTION 2020 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 149,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة أوتوماتيك / FULL OPTIONS 2020 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 175,000 ألف جنيه.


من بعده ضمت القائمة لادا لارجوس، الذي تتوفر منه 3 فئات،من بينها، طراز مانيوال  فان 2020 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 200,000 ألف جنيه.


الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا