أسعار ومواصفات سيارات "لادا" بمصر لعام 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "لادا" مجموعة متميزة من السيارات خلال 2021 ، بأسعار وتكلفة مختلفة ومواصفات فائقة.

ووضع موقع hatla2ee قائمة السيارات المطروحة وتشمل لادا جرانتا الذي يتوفر منه للسوق المصرية 3 فئات، الأولى مانيوال / A/C 2020 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 143,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة مانيوال / FULL OPTION 2021 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 153,000 ألف جنيه.



ومن نفس الطراز فئة أوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 173,000 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة طراز لادا جرانتا الجيل الجديدة الذي يتوفر منه للسوق المصرية 4 فئات، منها مانيوال / FULL OPTION 2020 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 149,000 ألف جنيه.

وتليها من نفس الطراز فئة أوتوماتيك / FULL OPTIONS 2020 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 175,000 ألف جنيه.





من بعده ضمت القائمة لادا لارجوس، الذي تتوفر منه 3 فئات،من بينها، طراز مانيوال فان 2020 بمحرك قوة 1600 سي سي بتكلفة 200,000 ألف جنيه.



