شركة أمريكية تجري تعديلات على هامر H1

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة التعديلات الأمريكية الشهيرة ميل سبيك عن نسختها المعدلة M1-R VISION المعتمدة على السيارة هامر H1.

و تعتمد السيارة المعدلة على سواعد محرك معاد بناؤه بالكامل لدى جنرال موتورز، ويولد هذا المحرك V8 سعة 6ر6 لتر قوة 811 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1763

نيوتن متر.

وقامت شركة التعديل بتحسين إدارة درجة حرارة المحرك وكذلك إدارة ناقل الحركة، مع التجهيز بخزان وقود مصنوع من الألومنيوم بسعة 114 لترا ونظام كبح جديد وقفل تفاضلي فائق.

وتقوم شركة التعديل بإضفاء لمسة تصميمية على هيكل السيارة

تتناسب مع أذواق عملائها، كما يمكن طلاء العديد من أجزاء الجسم بلون مطفأ أو لامع حسب الرغبة، مع عجلات سوداء قياس 20 بوصة للطرق الوعرة مع إطارات خشنة في مبيت العجلات.

ومن ناحية أخرى تعكس توسعة الرفارف وعناصر الحماية والإضاءة الإضافية الشخصية الوعرة للسيارة، وتزدان المقصورة الداخلية بالمقود الجلدي ومنافذ USB وبتجهيزات جلدية فاخرة، لكن يترك للعميل اختيار اللون والشكل الذي يفضله.