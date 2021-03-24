جيسون كلارك يتجنب مواقع التواصل الإجتماعي.. فما هو السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 01:37 صباحاً - رغم معرفة الممثل الأسترالي جيسون كلارك البالغ من العمر "51 عاماً" أهمية وسائل ومواقع التواصل الإجتماعي لمهنته الفنية كممثل سينمائي عالمي حقق اختراقاً عالمياً رائعاً بأفلام مميزة ،إلا أنه يتجنب التعاطي مع وسائل ومواقع التواصل الإجتماعي عمداً،فما هو السبب يا ترى؟.

حسب بعض وسائل الإعلام،قام الممثل الأسترالي جيسون كلارك "51 عاماً" بأداء دور محقق كلاسيكي لا علاقة له بالحسب الآلي والطرق التقنية الحديثة في تحقيقاته بفيلم الإثارة البوليسي SILK ROAD فيقوده الحظ إلى التحقيق بجرائم السوق السوداء وتجارة المخدرات،وبالطبع هذا الدور عكس حقيقة جيسون كلارك الذي يحب ككل المشاهير التكنولوجيا والأجهزة الرائعة التي تنتج عنها لكنه يتجنب عمداً وسائل التواصل الإجتماعي ومنصاتها المتعددة.

واعترف جيسون كلارك مؤخراً بأنه لم ينضم على الإطلاق إلى مواقع التواصل الإجتماعي.

السبب الحقيقي لعدم استخدامه مواقع التواصل الإجتماعي

بوستر فيلم طريق الحرير-الصورة من أنستغرام

وكشف جيسون كلارك السبب الحقيقي لعدم استخدامه مواقع التواصل الإجتماعي فقال: " أعتقد أنني لم أُرِد مطلقاً أن أكون رمزاً أو نموذجاً أو أي شيء من هذا القبيل، الأمر يتعلق بعملي، وإذا أردت الاتصال بشخص ما، فسأتصل به، أليس كذلك؟"

حريص على خصوصيته

واعتراف جيسون كلارك بسبب ابتعاده وتحاشيه لاستخدام مواقع التواصل الإجتماعي الذي يعتبره معظم المشاهير ضرورياً لتسويق أعمالهم الفنية والموسيقية ورؤيتهم الخاصة بالحياة للملايين من متابعيهم، يكشف مدى حرصه على الحفاظ على خصوصيته من الفضوليين والمتطفلين .

أشاد بمدير آبل التنفيذي

يشار إلى أن الممثل الأسترالي جيسون كلارك مؤخراً قد أشاد بالمدير التنفيذي لشركة "آبل" الأمريكية تيم كوك لقرار الأخير بتطبيق ضوابط خصوصية جديدة لمنع تطبيقات هاتف "آيفون" من مراقبة المستخدمين وتتبع نشاطهم سراً دون علمهم أو موافقتهم.

وإشادة جيسون كلارك بقرار تيم كوك تأتي لحرصه الكبير على خصوصية وسرية إستخدامه لهاتفه ولكل الأجهزة التقنية الحديثة،وهو أمر يقلق الملايين حول العالم.