إيما روبرتس تقدم نصيحة ذهبية للأمهات الجدد.. ماهي؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 مارس 2021 01:37 صباحاً - بعد مرور أسابيع على ولادة طفلها الأول "رودس" الذي رحبت بقدومه للعالم في نهاية عام 2020 الماضي ،يبدو أن النجمة السينمائية الأمريكية الشابة إيما روبرتس البالغة من العمر "30 عاماً" أصبحت تتمتع بقليل من الخبرة كأم حديثة العهد بالأمومة،فأحبت عبر أحدث مقابلة لها أن تهدي متابعاتها من الأمهات الجدد نصيحة ذهبية قيمة تفيدهن كأمهات كثيراً.

إيما روبرتس-الصورة من أنستغرام

فبحسب موقع "بوز فيد" " قامت إيما روبرتس بإجراء مقابلة حديثة لصالح "فيوليت جراي" أجرتها معها زميلتها الممثلة" جيمي لي كرتيس" التي شاركتها بطولة مسلسلها : Scream Queens

ووجهت لها أسئلة كثيرة حول حياتها كأم جديدة شرحت إحساسها الحديث بالأمومة بحماس وحب وأهدت خلاصة تجربتها الشخصية بالأمومة على شكل نصيحة ذهبية منها للأمهات الجدد حين سئلت ماهي النصيحة الذهبية التي تمنت لو قيلت لها كأم جديدة فنقلتها إيما بدورها للأمهات الجدد النصيحة التي تمنت لو أن أحداً ما قالها لها خلال فترة حملها الأخيرة فقالت: " بعد ولادة طفلك لن تشعري دوماً أنك على صواب أو في أحسن حال لكن مع الأيام ستبدئين في التحسن يوماً بعد الآخر، وعندما تفقدين البوصلة فقط أحبي طفلك ونفسك أكثر، فذلك هو الطريق للسعادة وللأمومة الهانئة".

أمومتها الجديدة جعلتها تقدر أكثر تضحيات أمها لها

إيما روبرتس قدرت تضحيات أمها بعد إنجابها طفلها رودس-الصورة من أنستغرام

واعترفت إيما روبرتس في مقابلتها حين سئلت: " من تعجبك أكثر؟": بأنها حين أصبحت أماً زاد تقديرها لتضحيات وعطاء والدتها لها فقالت: " إن إنجاب طفل جعلها تنظر بإعجاب وتقدير وامتنان لأمها وما فعلته من تضحيات من أجلها ،ما يجعلها ترغب في تقبيل الأرض التي تمشي عليها".

يشار إلى أن إيما روبرتس حلمت وتمنت أن تصبح أماً منذ كانت بعمر ال24،واكتشفت خلال هذه الفترة وجود مشاكل صحية تمنعها،لكن حين توقفت عن القلق والتفكير بالأمومة،حدث الحمل الطبيعي تلقائياً في عام 2020 حين كانت بعمر ال30،وكانت سعادتها بحلم الأمومة الذي أصبح حقيقة لا يوصف ولا يصدق.