شكرا لقرائتكم خبر عن هانى مهنا: أحمد خالد صالح اعتذر عن تصوير أحد أعماله فور إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموسيقار هاني مهنا، عن تفاصيل ما نشر حول إصابة أحمد خالد صالح بكورونا واستكماله تصوير أحد الأعمال، قائلا "لا أعرف ظروف عمل أحمد خالد صالح، ولكن إحدى الصحفيات سألتني عن حالة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، قولت لها ممكن يكون بيصور.. شالت ممكن وقالت أنه بيصور".

وأضاف "مهنا"، خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الفنان أحمد خالد صالح فور علمه بإصابته بكورونا اعتذر عن استكمال التصوير، إلا أن الصحفية نشرت خبر نزوله التصوير بالخطأ، كما أنه لا يُعقل أن ينزل شخص للشارع مُصابا بكورونا.

وأوضح أن ردود أفعال الجمهور والسوشيال ميديا جعلته يشعر بالضيق، مشيرًا إلى أن ما نشر غير صحيح، وحالتهما مستقرة ولكنهما حاملان للأعراض، كما أن زوجته مُصابة بالكورونا، وهو في حالة اشتباه بالإصابة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تداولت تصريحا عن الموسيقار هاني مهنا والد الفنانة هنادي مهنا، بأن زوج ابنته أحمد خالد صالح يواصل تصوير أحد الأعمال الفنية رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.