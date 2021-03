شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل بيع"ديبلو" لمنزله بهوليوود بأكثر من سعره.. بالأرقام والصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع النجم العالمى ديبلو البالغ من العمر (42 عاما) منزله الضخم الموجود فى هوليوود هيلزوذلك بعد أيام معدودة من عرضه للبيع، وتم بيع منزل ديبلو مقابل 2.805 مليون دولار، وقد أشارت التقارير التى نشرتها صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن المنزل تم بناؤه فى عام 1926 حيث دفع المشترى مبلغ 110.000 دولار أكثر عن السعر المطلوب، فكان المبلغ الذى طلبه ديبلو هو 2.695 مليون دولار.

وصلت مساحة المنزل الى 2524 قدم وهو مكون من 4 طوابق ، يحتوى على أربع غرف نوم وخمسة حمامات وحوائطه من الزجاج لكى يسمح برؤية المنظر الخلاب ، كما أشار التقارير أن المنزل يحتوى على ستوديو للتسجيل .

كما يضم ألبوم الصور أيضا مطبخ ذو تصميم عصرى وغرفة طعام داخلية وخارجية وغرفة كبيرة تشبه المعرض مع جدران بيضاء واسعة وتحتوى على مدفأة.

يذكر أن ديبلو بدأ مسيرته الفنية عام 1997 ، و استطاع أن يحقق نجاح كبير و يحصد شعبية مذهلة حول العالم ، ومن أبرز الأعمال التى قدمها ديبلو : " revolution " و " on my mind " و " get it right " ، و غيرهم .