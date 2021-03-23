شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح: أنا وزوجتى نتحسن..وهانى مهنى لم يصرح باستكمالى التصوير مصابا بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان أحمد خالد صالح، جمهوره على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا مع زوجته الفنانة هنادى مهنى، قائلا: "الحمد لله دلوقتي أفضل من الأول.. وأول يومين كانوا صعبين جدا، ولكن بقالنا يومين بنتحسن وماشيين بالبروتوكول، وأنا مش حاسس بأي أعراض".

وأضاف صالح، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أنه لا يعلم مصدر إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "منعرفش جه منين.. وأنا وقفت تصوير بمجرد الإحساس في البداية بالأعراض".

وأوضح الفنان أحمد خالد صالح، أن والد زوجته الفنان هانى مهنى، لم يصرح مطلقا بأنه مصاب بكورونا ويستكمل تصوير أعماله الدرامية في رمضان المقبل، قائلا: "مقالش أحمد عنده كورونا وكان بينزل التصوير، وده واحد كان عايز يعمل مانشيت حراق"، مبينا أن زوجته هنادى مهنى تحصل على إجازة من الأعمال الدرامية في رمضان المقبل، ولكن تشترك في فيلمين خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تداولت تصريحا عن الموسيقار هاني مهنا والد الفنانة هنادي مهنا، بأن زوج ابنته أحمد خالد صالح يواصل تصوير أحد الأعمال الفنية رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.